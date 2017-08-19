Эксперты посчитали, сколько стоит Twitter Дональда Трампа

Без Дональда Трампа компания Twitter Inc потеряет $2 млрд капитализации

Если президент США Дональд Трамп перестанет пользоваться этой социальной сетью, она потеряет пятую часть своей стоимости. Как сообщает Bloomberg, такие подсчеты совершил аналитик Monness Crespi Hardt & Co. Джеймс Какмак.

По его словам, если Трамп перестанет публиковать сообщения в Twitter, это не вызовет оттока пользователей соцсети, но снизит стоимость нематериальных активов компании.

Трамп начал пользоваться Twitter в 2009 году, опубликовав с тех пор свыше 35 тыс сообщений. Число его подписчиков превышает 36 млн. При этом ежемесячная аудитория Twitter составляет около 320 млн человек.

Более того, с тех пор, как Трамп стал президентом США, акции Twitter упали на 14%.

По данным Bloomberg, сейчас рыночная капитализация компании Twitter Inc оценивается в $11,7 млрд.

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Ранее сообщалось о том, что твит Дональда Трампа привел к обвалу акций Amazon. Президент США в своем Twitter заявил, что компания вредит другим розничным торговцам и приводит к потере рабочих мест.

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По материалам bloomberg.com