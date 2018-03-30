Эксперты прогнозируют рост продаж «умной» одежды

Рынок «умной» одежды подает большие надежды

Эксперты из Juniper Research провели исследование, в ходе которого получили весьма неожиданные результаты. По их прогнозам, рынок «умной» одежды в ближайшее время может стать самым перспективным сегментом носимой электроники.

В то время, когда смарт-часы и фитнес-трекеры, которые стали чем-то обыденным, теряют популярность, внимание пользователей переключается на последние технологические разработки. Речь идет о так называемой «подключенной одежде» и смарт-очках.

Предполагается, что за ближайшие два года показатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) рынка «умной» одежды составит 102%. По предварительным подсчетам аналитиков Juniper Research, к 2020 году объем продаж в этом секторе может достичь $1 млрд.

Что же подразумевается под термином «умная» одежда? Это изделия со встроенными электронными компонентами. Например, велосипедная куртка Levi’s Commuter Trucker Jacket. В рукав этой куртки вшиты специальные сенсоры, предназначенные для распознавания жестов. Пользователи могут управлять мультимедийным плеером, отвечать на телефонные звонки, или получать уведомления. Куртка связывается со смартфоном посредством технологии Bluetooth.

Более того, эксперты также убеждены, что показатель CAGR в сегменте смарт-очков составит 98% до конца 2020-го года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Apple начнет выпускать смарт-часы с Face ID. Вследствие утечки информации из Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) стало известно о патентной заявке, поданной компанией Apple.

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По материалам 3dnews.ru