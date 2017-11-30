Электронный билет в столичном транспорте заработает через несколько месяцев

Ранее планировалось внедрение в конце декабря – начале января, но сроки перенесли

Внедрение электронного билета в общественном транспорте Киева планируют завершить в апреле 2018 года.

Об этом заявил директор департамента информационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на Международном саммите мэров в Киеве.

По его словам, к апрелю планируется завершить внедрение электронного билета в общественном транспорте столицы.

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Ранее сообщалось о том, что коммунальные платежи по QR-коду доступны еще в одном городе Украины. Жители Черновцов смогут оплачивать «коммуналку» с помощью QR-кода.

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По материалам ubr.ua