Новые правила оформления кредитов: НБУ разрешил цифровую подпись

Национальный банк внес изменения в Положение об определении банками размера кредитного риска

НБУ разрешил банкам формировать кредитную документацию должника из электронных документов, созданных и подписанных банком и должником с применением электронной цифровой подписи.

Эти нововведения произошли в контексте законодательных изменений, в частности Закона Украины «О потребительском кредитовании», которым предусмотрено право заключать договора о потребительском кредитовании в электронном виде.

Соответствующие изменения внесены в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного постановлением Правления НБУ № 351 от 30 июня 2016.

Кроме цифровой подписи, в Положении предусмотрены и другие изменения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Украинцы все реже берут кредиты. По данным исследования GfK Ukraine по заказу Financial Inclusion Project, с каждым годом доля украинцев, которые обращаются за кредитами, уменьшается. В 2014 году она составила 13,5%, в 2015 — 10,6%, а в 2016 — 8,8%.

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