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В ЕС назвали новые ставки налога на доходы технологических гигантов

06.03.2018 17:05

Доходы крупных технологических компаний будут облагаться налогом

В ЕС назвали новые ставки налога на доходы технологических гигантов. Фото: fin.zone

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о разработке новой европейской налоговой модели для технологических гигантов, которая будет представлена в ближайшие несколько недель.

Предлагаемые ставки налогообложения крупных международных технологических компаний находятся в пределах от 2 до 6% их доходов. Учитывая разницу в законодательстве стран, входящих в ЕС, налог на доходы ввести проще, чем налог на прибыль.

При этом Ле Мэр отметил, что ставки скорее будут ближе к 2%, чем к 6%.

Это отправная точка. Я предпочитаю бесконечным переговорам вариант, который может быть введен в действие очень быстро. Мы доработаем его позже
Бруно Ле Мэр
министр экономики Франции

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon расширяет свою зону влияния в Европе. Компания планирует создать новые рабочие места во Франции.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: ЕвросоюзЗаконодательствоКомпанииНовости
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