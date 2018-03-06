В ЕС назвали новые ставки налога на доходы технологических гигантов

Доходы крупных технологических компаний будут облагаться налогом

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о разработке новой европейской налоговой модели для технологических гигантов, которая будет представлена в ближайшие несколько недель.

Предлагаемые ставки налогообложения крупных международных технологических компаний находятся в пределах от 2 до 6% их доходов. Учитывая разницу в законодательстве стран, входящих в ЕС, налог на доходы ввести проще, чем налог на прибыль.

При этом Ле Мэр отметил, что ставки скорее будут ближе к 2%, чем к 6%.

Бруно Ле Мэр

министр экономики Франции

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon расширяет свою зону влияния в Европе. Компания планирует создать новые рабочие места во Франции.

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По материалам techcrunch.com