В ЕС назвали новые ставки налога на доходы технологических гигантов

Доходы крупных технологических компаний будут облагаться налогом
Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о разработке новой европейской налоговой модели для технологических гигантов, которая будет представлена в ближайшие несколько недель.
Предлагаемые ставки налогообложения крупных международных технологических компаний находятся в пределах от 2 до 6% их доходов. Учитывая разницу в законодательстве стран, входящих в ЕС, налог на доходы ввести проще, чем налог на прибыль.
При этом Ле Мэр отметил, что ставки скорее будут ближе к 2%, чем к 6%.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Amazon расширяет свою зону влияния в Европе. Компания планирует создать новые рабочие места во Франции.
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По материалам techcrunch.com