В защиту FinTech: ЕС проводит проверки среди европейских банков

Европейские банки могут препятствовать доступу финтех-компаний к информации по банковским счетам клиентов

Европейская комиссия изучает вопрос о том, преднамеренно ли банки в странах ЕС препятствуют доступу небанковских конкурентов к данным учетных записей клиентов. По данным Reuters, 3 октября сотрудники антимонопольного органа провели ряд внеплановых проверок в банках Нидерландов и Польши относительно возможности онлайн-доступа к информации о банковских счетах со стороны конкурирующих провайдеров услуг.

В заявлении ЕС нет конкретных названий банков. Однако говорится, что компании «могут участвовать в нарушении антимонопольных правил ЕС». Это, в свою очередь, может помешать небанковским финансовым учреждениям получать онлайн-доступ к данным учетных записей их клиентов — даже после получения разрешения от последних.

Ранее стало известно о том, что финтех-компании, предоставляющие кредитные, платежные и другие финансовые услуги жалуются на банки, обвиняя последних в органичении доступа к данным учетных записей клиентов.

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