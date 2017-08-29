Еще один центробанк классифицировал биткоин как товар

В Центральном банке Мексики не считают биткоин валютой

По словам Агустина Карстенса, возглавляющего центробанк, поскольку биткоин не поддерживается ни правительством, ни регулятором, под существующие определения валюты он не попадает.

Более того, у биткоина нет ничего, что обеспечивало бы его учет в финансовой системе, поэтому глава Центробанка Мексики считает, что криптовалюту следует отнести к категории товара.

Он также отметил, что биткоин следует рассматривать в контексте вопроса кибербезопасности.

Агустин Карстенс подчеркнул важность роли властей в технологическом развитии финансовых систем, добавив, что в скором времени правительство страны намерено предложить изменения в законодательство, которые бы регулировали финансовые технологии, включая криптовалюты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США криптовалюты приравняют к доллару. Соответствующий законопроект будет представлен конгрессменами уже в сентябре.

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По материалам forklog.com