Еще один госбанк начали готовить к приватизации

С приватизацией Укргазбанка Министерству финансов поможет международная финансовая корпорация IFC

В рамках плана по приватизации ПАО «Укргазбанка» Министерство финансов сотрудничает с Международной финансовой корпорацией IFC и членами группы Всемирного банка.

IFC поспособствует укреплению корпоративного управления Укргазбанка, обеспечению операционной независимости и дальнейшему совершенствованию устойчивой банковской модели, основанной на коммерческой целесообразности.

Сейчас государству принадлежит 94,9409% акций Укргазбанка. По размеру активов госбанк находится на четвертом месте (по состоянию на 1 июля 2017 года).

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Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют лишить банки монополии на выпуск электронных денег. Это и много других нововведений предлагают депутаты в новом законопроекте.

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По материалам finclub.net