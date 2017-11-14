В Украине планируют лишить банки монополии на выпуск электронных денег

Это и много других нововведений предлагают депутаты в новом законопроекте

Группа народных депутатов, в составе которых и экс-глава финансового комитета Верховной Рады Сергей Рыбалка, предлагает существенно расширить полномочия небанковских платежных учреждений и открыть доступ к рынку переводов для новых игроков.

Инициативы, уложенные в 33 страницы законопроекта №7270, авторы документа поясняют современным вектором развития финансовых услуг. И вспоминают о платежной директиве ЕС № 2015/2366 (PSD2), к которой и хотят приблизить украинское законодательство в части равной конкуренции операторов платежных услуг и защиты прав плательщиков.

Из самого интересного в новом законопроекте можно выделить несколько моментов: хотят разрешить лицензированным юрлицам эмитировать электронные деньги и выпускать платежные карты, ввести законодательное понятие «провайдер интернет-расчетов», а также предоставить украинцам право оплачивать налоги и сборы и прочие госплатежи электронными деньгами.

Кроме прочего, в пояснительной записке к документу авторы акцентируют внимание на развитие трансграничных платежных систем (PayPal, ApplePay, GoogleWallet и др.), спрос на услуги которых в Украине растет. Законодатели полагают, что предложенные инициативы помогут открыть украинский рынок для международных систем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешит банкам привлекать частный капитал. Теперь банки смогут самостоятельно выбирать форму капитала.

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По материалам ubr.ua