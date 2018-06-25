Еще один китайский технологический гигант проведет IPO

Поддерживаемое крупной китайской компанией Tencent суперприложение проведет IPO

Крупнейшее приложение для заказа услуг в Китае Meituan подало заявку на публичное предложение.

Заявка была подана на фондовую биржу Гонконга при поддержке Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America Merrill Lynch. Представитель Meituan сказал, что компания пока не раскрывает информацию о предполагаемой сумме финансирования, однако, по данным Reuters, Meituan хочет привлечь более $4 млрд.

Meituan создали в 2015 году путем объединения двух конкурирующих сервисов — Meituan и Dianping. С тех пор компания смогла стать лидером Китая в сфере O2O (online-to-offline — товары и услуги, которые покупаются в интернете, но привлекают людей в офлайн — например, заказ билетов в кино).

Примечательно, что к Meituan имеют отношение два технологических гиганта-соперника — Alibaba и Tencent. Компания Alibaba была одним из инвесторов Meituan, в то время как Tencent поддержал Dianping. С тех пор Alibaba продала большую часть своего пакета Meituan Dianping, чтобы сосредоточиться на Koubei — собственном O2O-приложении. В свою очередь, Tencent продолжил поддерживать инвестиционные отношения с Meituan. Например, в октябре прошлого года он возглавил раунд финансирования компании в $4 млрд.

В настоящее время у Meituan насчитывается 310 млн активных пользователей и 4,4 млн активных продавцов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что IPO Xiaomi станет крупнейшим в мире в этом году. Дебют китайского производителя смартфонов на фондовом рынке состоится уже в следующем месяце.

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По материалам techcrunch.com