IPO Xiaomi станет крупнейшим в мире в этом году

Дебют китайского производителя смартфонов на фондовом рынке состоится уже в следующем месяце

Хотя компания Xiaomi и решила отказаться от двойного предложения, китайский производитель смартфонов собирается привлечь на IPO до 48 млрд гонконгских долларов ($6,12 млрд). Ожидается, что это предложение станет крупнейшем в мире в этом году.

Сначала Xiaomi планировала разместить свои акции на рынке Гонконга и на материке через китайские депозитарные расписки. В этом случае приток средств мог бы составить $10 млрд. Но компания решила отложить депозитарные расписки, и выйти на биржу только в Гонконге.

Генеральный директор Лэй Цзюнь подробнее расскажет о планах по поводу первичного размещения акций в субботу. Скорее всего акции будут стоить от 17 до 22 гонконгских долларов. Среди ключевых инвесторов — чипмейкер Qualcomm и китайский сервис доставки на дом S.F. Holding.

Будут предложены два класса акций — обыкновенные и с правом голоса. Пекинская компания начнет принимать предложения от розничных инвесторов в понедельник.

В списке крупнейших IPO мира за последние пять лет Xiaomi, предположительно, займет третье место. Лидером является гигант Alibaba Group Holding, который привлек $25 млрд в Нью-Йорке в 2014 году, а следом с большим отрывом идет Postal Savings Bank из Китая с $7,6 млрд в 2016 году.

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Ранее сообщалось о том, что китайский метрополитен ускорит платежи с помощью биометрии. В метро Пекина планируют использовать технологии биометрической идентификации.

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По материалам asia.nikkei.com