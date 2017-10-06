Еще один банк запустил чат-бота: что умеет виртуальный помощник ТАСКОМБАНКа

Какую информацию робот может предоставить клиенту — читайте далее

ТАСКОМБАНК запустил виртуального помощника для своих вкладчиков. Теперь клиенты финучреждения смогут рассчитывать на помощь чат-бота в решении своих финансовых вопросов. Пообщаться с роботом можно в Telegram.

Имя чат-бота — @tascombot. Вкладчикам, которые «подружились» с ним в мессенджере, доступны такие услуги:

актуальные курсы валют

адреса ближайшего отделения или банкомата банка

помощь в оформлении платежной или кредитной карты

В будущем функционал чат-бота планируют расширить.

Также, в ТАСКОМБАНКЕ нам сообщили, что команда специалистов банка уже работает над запуском нового сервиса, который позволит клиентам общаться с банком так же просто, как со своим другом в любое время суток, например, через смартфон или лептоп. Возможности сервиса в ближайшее время позволят клиентам обратиться к банку в любом удобном для них месенджере: Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, а также в чате на сайте финансового учреждения.

В ТАСКОМБАНКЕ видят в этом сервисе новые возможности и безусловные преимущества как для банка, так и для клиентов. Общение клиент-банк станет значительно проще, быстрее и дешевле, особенно в роуминге. Кроме этого, окружающие не смогут услышать конфиденциальной информации, что повысит безопасность клиентов. Теперь не нужно ждать на линии свободного оператора, а возможности мультимедиа позволят отправить и принять картинку, видео, местоположение, что сократит время решения срочных вопросов. Также нужно отметить, что вся информация будет сохранятся в переписке, таким образом не нужно ничего записывать или запоминать, а вернуться к переписке можно в любое удобное время, просто продолжив на том, на чем остановились.

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