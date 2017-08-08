Еще одна криптобиржа запустила депозиты и вывод Bitcoin Cash

Криптовалютная биржа Kraken активировала возможность внесения депозитов и вывода средств в Bitcoin Cash

Согласно сообщению биржи, пока для зачисления депозитов требуется 20 подтверждений. Если в дальнейшем сеть BCH вырастет и к ней присоединится больше майнеров, эта цифра может быть снижена.

Администрация биржи также напоминает, что все адреса для депозитов привязаны к каждому конкретному активу. Таким образом, если пользователь по ошибке отправит Bitcoin Cash (BCH) на адрес Bitcoin (XBT), или наоборот, депозит не будет зачислен.

Хотя Kraken не спешила с запуском депозитов и вывода нового актива, она была одной из первых бирж, начавших распределение токенов BCH среди пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin стал в три раза дороже золота. 7 августа стоимость самой популярной криптовалюты превысила отметку в $3400.

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По материалам forklog.com