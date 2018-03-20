Популярный конструктор интернет-магазинов подключил Google Pay

Shopify начал сотрудничество с Google Pay

Как сообщается в пресс-релизе, Shopify запустила интеграцию с Google Pay. Теперь онлайн-ритейлеры, которые создавали свои сайты на базе этой платформы, смогут предложить клиентам еще один способ оплаты. Сотни миллионов покупателей смогут оплачивать заказы с мобильного кошелька Google Pay.

Мохаммад Хашеми, генеральный менеджер финансовых услуг Shopify, заявил, что компания всегда ищет способы вооружить торговцев такими инструментами, которые максимально облегчат клиентам процесс покупки товаров. Также он добавил, что благодаря Google Pay поможет торговцам решать одну из самых сложных задач в отрасли — брошенные корзины.

Напомним, что ранее в этом году Google переименовал Android Pay на Google Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Google Pay появится новый функционал. В популярном мобильном кошельке Google Pay может появиться еще одна опция. Предполагается, что с помощью мобильного приложения можно будет пересылать деньги своим контактам из телефонной книги Google Contacts.

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