Еще одна страна может перейти на евро

По мнению экспертов, многие европейские страны могут отказаться от национальных валют в ближайшее время

Венгрия может отказаться от национальной валюты и перейти на евро раньше, чем запланировало правительство. Власти Венгрии, Польши, Румынии и Чехии, четырех крупнейших экономик восточного крыла Евросоюза, отказались установить целевые даты принятия евро, несмотря на соответствие большинству критериев. Торопиться с отказом от национальной валюты Будапешт не станет, но рано или поздно он не захочет остаться в стороне от более глубокой интеграции, заявил главный исполнительный директор крупнейшего в Венгрии кредитора OTP Bank Шандор Чани.

В то же время, Хорватия, самый молодой член ЕС, который присоединился к объединению 4 года назад, намерена начать процесс подготовки к введению евро в качестве национальной валюты. Говоря о предполагаемых сроках введения евро стране, премьер-министр страны Андрей Пленкович уточнил, что Загреб рассчитывает к 2020 году присоединиться к Европейскому механизму валютных курсов (ERM), после чего в течение нескольких лет стать полноценным членом еврозоны. Стремится присоединиться к европейскому валютном блоку и Болгария. Из 11 находящихся в ЕС бывших коммунистических стран пять уже вступили еврозону. Это Словения, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.

В прошлом году министр экономики Венгрии Михай Варга сказал, что страна может ввести евро к концу десятилетия, если будет достигнут прогресс в ликвидации сильной разницы в доходах населения с западной Европой. Этим летом он заявил, что страна должна достичь среднего по еврозоне уровня жизни.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что европейцы готовы отказаться от налички в ближайшие несколько лет. Более половины потребителей в Великобритании намерены отказаться от наличных платежей в ближайшие два года.

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По материалам ubr.ua