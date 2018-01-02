Еще одна страна запретила криптовалюты

В силу вступило решение центробанка страны о запрете биткоина и других цифровых валют

Вчера, 1 января, вступило в силу решение Государственного банка Вьетнама (SBV) о запрете эмиссии и использования незаконных платежных средств (включая биткоин и другие цифровые валюты).

В SBV добавили, что нарушение указанной правовой нормы может быть основанием для судебного преследования согласно положениям пункта 1-го Статьи 206-й Уголовного кодекса.

Таким образом биткоин-энтузиасты во Вьетнаме оказались под угрозой уголовного преследования. Более того, они также рискуют заплатить штраф в размере от 150 млн до 200 млн донг ($8 900) за операции с биткоином.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple стала второй ведущей криптовалютой после биткоина. Благодаря стремительному росту Ripple обошел Ethereum и стал ведущим альткоином.

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По материалам forklog.com