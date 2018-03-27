Эстонский банк, принадлежащий украинским бизнесменам, лишили лицензии

Эстонский банк обвинили в неоднократном нарушении требований закона

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию банка Versobank, которым владеют украинские бизнесмены. Как отмечает эстонское издание err.ee, в 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания «Укрсельхозпром», входящая в холдинг «Алеф». Основными владельцами входящих в «Алеф» предприятий являются граждане Украины — Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Сообщается, что лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным Финансовой инспекции, нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.

Все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам, приостановлены, в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank. Сегодня совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.

Кильвар Кесслер

глава Фининспекции

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры атаковали клиентов украинских банков. Сегодня в уанете было обнаружено сразу два сайта-фальшивки, с помощью которых преступники пытали выманить у клиентов платежные реквизиты и пароли к учетным записям.

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По материалам err.ee