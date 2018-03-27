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PaySpaceMagazine

Эстонский банк, принадлежащий украинским бизнесменам, лишили лицензии

27.03.2018 12:35

Эстонский банк обвинили в неоднократном нарушении требований закона

Эстонский банк, принадлежащий украинским бизнесменам, лишили лицензии. Фото: majandus24.postimees.ee

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал лицензию банка Versobank, которым владеют украинские бизнесмены. Как отмечает эстонское издание err.ee, в 2012 году 85% акций Versobank AS купила украинская компания «Укрсельхозпром», входящая в холдинг «Алеф». Основными владельцами входящих в «Алеф» предприятий являются граждане Украины — Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Сообщается, что лицензия аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. По данным Финансовой инспекции, нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.

Все сделки и операции Versobank, включая выплаты вкладчикам и другим кредиторам, приостановлены, в суд подано заявление о принудительной ликвидации Versobank. Сегодня совет Гарантийного фонда проведет собрание для обсуждения условий возмещения вкладов.

Versobank AS имеет 5600 клиентов, из которых только 2000 являются резидентами Эстонии. Это одно из самых маленьких кредитных учреждений в Эстонии, закрытие которого не будет иметь негативных последствий для финансовой системы Эстонии. Именно поэтому в отношении банка не была инициирована процедура санации. Для удовлетворения требований вкладчиков у Versobank достаточно средств
Кильвар Кесслер
глава Фининспекции

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры атаковали клиентов украинских банков. Сегодня в уанете было обнаружено сразу два сайта-фальшивки, с помощью которых преступники пытали выманить у клиентов платежные реквизиты и пароли к учетным записям.

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По материалам err.ee

Рубрики: БанкиБезопасностьЕвропаНовостиУкраина
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