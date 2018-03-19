В Киеве арестовали мошенницу, укравшую у госбанка 250 млн грн

Преступная схема мошенницы на 250 млн грн была реализована еще в 2015 году

Столичная прокуратура и Нацполиция задержали подозреваемую в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО «Укргазбанк» в сумме 250 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

из сообщения прокуратуры



Как сообщается, для реализации преступного плана мошенница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц. Она также привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые подыскали нотариуса, засвидетельствовавшего незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.

Вследствие этих действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находящееся в залоге банка на сумму 250 млн грн, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

38-летней женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается с целью установления других лиц, причастных к совершению преступления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ проведет проверку в 25 украинских банках. Национальный банк объявил список банков, подлежащих стресс-тестированию.

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По материалам minfin.com.ua