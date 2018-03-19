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В Киеве арестовали мошенницу, укравшую у госбанка 250 млн грн

19.03.2018 13:23

Преступная схема мошенницы на 250 млн грн была реализована еще в 2015 году

В Киеве арестовали мошенницу, укравшую у госбанка 250 млн грн. Фото: youtube.com

Столичная прокуратура и Нацполиция задержали подозреваемую в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО «Укргазбанк» в сумме 250 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовало подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО Укргазбанк
из сообщения прокуратуры

Как сообщается, для реализации преступного плана мошенница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц. Она также привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые подыскали нотариуса, засвидетельствовавшего незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.

Вследствие этих действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество, находящееся в залоге банка на сумму 250 млн грн, незаконно выбыло из-под его ипотеки.

38-летней женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается с целью установления других лиц, причастных к совершению преступления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ проведет проверку в 25 украинских банках. Национальный банк объявил список банков, подлежащих стресс-тестированию.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиБезопасностьНовостиУкраина
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