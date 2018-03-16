Мошенничество в Instagram: от имени крупнейшего банка Украины раздают деньги

При этом в самом банке заверили, что не разыгрывают деньги в Instagram

Как сообщили в пресс-службе ПриватБанка, мошенники создали несколько фейковых аккаунтов в популярной социальной сети Instagram от его имени. Как правило, в описании этих аккаунтов содержатся ссылки. При переходе по ним пользователю предлагают зарегистрироваться и якобы получить деньги.

В ходе регистрации у пользователей просят ввести личные данные и информацию о счетах в ПриватБанке. В комментариях фейковые аккаунты пользователей рассказывают, что им якобы уже зачислили обещанные деньги.

При этом в самом банке заверили, что не разыгрывают деньги в Instagram. Все официальные акции банка указаны на его сайте.

ПриватБанк призвал пользователей соцсети Instagram не переходить по сомнительным ссылкам, не регистрироваться на неизвестных сайтах и не передавать мошенникам персональные данные.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что клиентов monobank предупредили о мошенничестве. Пользователей банка предупреждают о появлении поддельных сайтов.

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