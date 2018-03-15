Национальный банк объявил список банков, подлежащих стресс-тестированию
Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка стойкости банков.
Оценка будет осуществляться состоянием на 1 января и будет состоять из 3 этапов:
- Проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам
- Экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка
- Оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Состоянием на 2018 год стресс-тестированию подлежат 25 банков.
Список банков, которые подвергнутся тестированию:
- Приватбанк
- Ощадбанк
- Укрексимбанк
- Райффайзен Банк Аваль
- Альфа-Банк
- Укргазбанк
- ПУМБ
- УкрСиббанк
- Сбербанк
- Укрсоцбанк
- ОТП Банк
- Банк Пивденный
- Креди Агриколь Банк
- Проминвестбанк
- Таскомбанк
- Прокредит Банк
- Кредобанк
- ВТБ Банк
- Банк Кредит Днепр
- Мегабанк
- Банк Восток
- А — Банк
- Идея Банк
- Универсал Банк
- Банк Инвестиций и Сбережений
Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.
Методология проведения стресс-тестирования утверждается Правлением Национального банка.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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