Национальный банк объявил список банков, подлежащих стресс-тестированию

Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка стойкости банков.

Оценка будет осуществляться состоянием на 1 января и будет состоять из 3 этапов:

Проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам Экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка Оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Состоянием на 2018 год стресс-тестированию подлежат 25 банков.

НБУ



Список банков, которые подвергнутся тестированию:

Приватбанк

Ощадбанк

Укрексимбанк

Райффайзен Банк Аваль

Альфа-Банк

Укргазбанк

ПУМБ

УкрСиббанк

Сбербанк

Укрсоцбанк

ОТП Банк

Банк Пивденный

Креди Агриколь Банк

Проминвестбанк

Таскомбанк

Прокредит Банк

Кредобанк

ВТБ Банк

Банк Кредит Днепр

Мегабанк

Банк Восток

А — Банк

Идея Банк

Универсал Банк

Банк Инвестиций и Сбережений

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.

Методология проведения стресс-тестирования утверждается Правлением Национального банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ показали новые монеты, которые заменят банкноты. НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

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