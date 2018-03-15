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НБУ проведет проверку в 25 украинских банках

15.03.2018 12:40

Национальный банк объявил список банков, подлежащих стресс-тестированию

Стресс-тестированию подлежат 25 крупнейших украинских банков. Фото: corporate-adviser.com

Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка стойкости банков.

Оценка будет осуществляться состоянием на 1 января и будет состоять из 3 этапов:

  1.  Проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам
  2.  Экстраполяция Национальным банком результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка
  3. Оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Состоянием на 2018 год стресс-тестированию подлежат 25 банков.
Объектами стресс-тестирования станут 25 банков. Это учреждения, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. На них совокупно приходится 93% активов банковского сектора.
НБУ

Список банков, которые подвергнутся тестированию:

  • Приватбанк
  • Ощадбанк
  • Укрексимбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Альфа-Банк
  • Укргазбанк
  • ПУМБ
  • УкрСиббанк
  • Сбербанк
  • Укрсоцбанк
  • ОТП Банк
  • Банк Пивденный
  • Креди Агриколь Банк
  • Проминвестбанк
  • Таскомбанк
  • Прокредит Банк
  • Кредобанк
  • ВТБ Банк
  • Банк Кредит Днепр
  • Мегабанк
  • Банк Восток
  • А — Банк
  • Идея Банк
  • Универсал Банк
  • Банк Инвестиций и Сбережений

Банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала. Результаты оценки устойчивости будут обнародованы до конца года.

Методология проведения стресс-тестирования утверждается Правлением Национального банка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ показали новые монеты, которые заменят банкноты. НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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