Ethereum уверенно растет в цене и близится к рекорду

От нового ценового рекорда криптовалюту ETH отделяет буквально пару долларов

Цена второй по капитализации криптовалюты заметно ускорила продолжающееся на протяжении последней недели восходящее движение и уверенно преодолела психологический уровень в $400.

В настоящее время средневзвешенная цена криптовалюты ETH составляет $446. На бирже Bithumb в паре с южнокорейской воной эфир торгуется уже на уровне $450. Предыдущий ценовой максимум был зафиксирован 12 июня, когда цена Ethereum коснулась отметки в $448 на бирже Poloniex.

За сутки Ethereum вырос на 12%, а за последние 7 дней эта криптовалюта стала дороже примерно на четверть. Рыночная капитализация ETH приблизилась к $43 млрд.

Одной из вероятных причин роста цены криптовалюты Ethereum можно назвать появление различных инструментов традиционного финансового рынка на базе этой криптовалюты, включая облигации и деривативы. Также к положительным факторам роста цены можно отнести релиз первой версии Ethereum-протокола Casper и снижение награды за блок с 5 до 3 ETH, что существенно ограничивает предложение «цифровой нефти» на криптовалютном рынке при достаточно высоком спросе на нее.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинская криптобиржа BTC TRADE UA приостановила торги. Пользователи сообщают о «зависших» транзакциях.

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По материалам forklog.com