Европейцы готовы к биометрическим платежам в магазинах

Технология сканирования отпечатков пальцев остается самым популярным биометрическим методом подтверждения платежей среди потребителей

Согласно данным опроса WorldPay, почти две трети британцев (66%) хотят использовать биометрическое сканирование для авторизации платежей в магазинах.

Технология сканирования отпечатков пальцев остается самым популярным биометрическим методом подтверждения платежей: 69% из 2,5 тыс респондентов заявили, что готовы использовать эту технологию.

Напомним, на текущей неделе компания по предоставлению услуг аутентификации Sthaler совместно с компанией-партнером Worldpay представила систему оплаты покупок с помощью отпечатков пальцев в супермаркете Costcutter в Великобритании. Sthaler, ожидает, что несколько тысяч студентов подпишутся к системе, а сама система будет запущена еще в ряде супермаркетов Великобриатнии.

После запуска нового iPhone потребители все чаще рассматривают возможность использования своих лиц (24%), радужной оболочки глаза (33%) и голоса (18%) для аутентификации платежей в магазинах.

Исследование также показало, что потребители более старшего возраста предпочитают платить кассирам, а потребители младшего поколения хотят, чтобы процесс был полностью автоматизированным. Когда дело доходит до оплаты ужина в ресторане, 65% респондентов утверждают, что предпочли бы заплатить роботу, чем тратить время на ожидание официанта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что стало известно, в каких странах активнее всего используют биометрию. Отчет был составлен по результатам опроса 12 тыс человек из 11 стран и территорий — Канады, Китая, Франции, Германии, Гонконга, Индии, Мексики, Сингапура, ОАЭ, Великобритании и США.

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По материалам finextra.com