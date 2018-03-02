Европейский банк тестирует новый способ идентификации клиентов

Технология, по прогнозам специалистов, значительно облегчит процесс идентификации иностранных клиентов

Норвежский банк DNB экспериментирует с мобильным приложением, которое сканирует паспорта и лица пользователей для их идентификации. Это новшество вводится специально для иностранных клиентов, с целью упростить процессы верификации и цифровой авторизации.

Технология, разработанная DNB ID Solutions AS, направлена на преодоление барьеров в цифровом банкинге для международных клиентов. Первоначально технология будет опробована на корпоративном рынке, чтобы проверить личность сотрудников в больших многонациональных компаниях.

Ойстайн Остби, руководитель проекта, пояснил, что компания объединяет технологии в телефоне и данные, хранящиеся в биометрическом паспорте, с их собственными системами.

Также, представители банка заявили, что была проделана немалая работа над исследованиями, но реальный опыт будет для компании намного важнее.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Индии разработали новый метод идентификации граждан. Владельцы индийских ID-паспортов (Aadhaar) теперь смогут подтверждать личность не только с помощью отпечатка пальца и скана радужной оболочки глаза. К этим биометрическим маркерам на днях добавился еще один критерий – распознавание лица.

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