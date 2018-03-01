Интерактивная банковская карта будущего Smart Wallet Card позволит показывать рекламу банковских продуктов

Smart Wallet Card — это платежная смарт-карта, которая может хранить информацию о нескольких кредитках, переключаться между ними с помощью специальных кнопок, а также обновлять информацию о картах. На конференции MWC-2018 компания-разработчик продукта рассказала, в какой стране состоится запуск карты и озвучила подробности о работе нового гаджета. Так, устройство может быть использовано для показа рекламы банковских продуктов и рассылки специальных предложений.

В скором времени эти карты станут доступны в Великобритании. Фирма, которая стоит за производством карты — Dynamics Inc – не готова на данный момент раскрыть британского партнера по запуску карты.

Разработчики карты видят ее прекрасной альтернативой громоздкому кошельку. Главное новшество карты — связь напрямую с банком. Если клиент хочет добавить новую карту или изменить статус тех, что уже загружены в память гаджета, достаточно просто нажать кнопку на карте.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о исследовании роста ВВП и рабочих мест. Какие возможности предоставляет открытый банкинг. Согласно анализу Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR), введение открытого банкинга в Великобритании может добавить к ВВП страны более 1 млрд фунтов стерлингов ежегодно и способствовать созданию около 17 тыс рабочих мест.

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