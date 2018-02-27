Рост ВВП и рабочие места: что даст стране открытый банкинг — исследование

Открытый банкинг может ежегодно приносить Великобритании около миллиарда фунтов стерлингов

Согласно анализу Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR), введение открытого банкинга в Великобритании может добавить к ВВП страны более 1 млрд фунтов стерлингов ежегодно и способствовать созданию около 17 тыс рабочих мест.

Исследование, проведенное по поручению платформы Trustpilot, предполагает, что более широкая доступность данных о счетах клиентов будет оказывать давление к снижению процентных ставок по различным финансовым продуктам, включая ипотечные кредиты, из-за более четкого понимания кредитного риска.

Вышеуказанная цифра в 1 млрд фунтов стерлингов была спрогнозирована аналитиками CEBR из расчета, что снижение кредитного спреда по ипотечным кредитам на 1% ведет к увеличению ВВП на 153 млн фунтов. При этом ожидается, что открытый банкинг приведет к семипроцентному сокращению нынешнего кредитного спреда.

Кристиан Никулеску-Марку

глава микроэкономических исследований CEBR

При этом отмечается, что согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Accenture, 69% людей могут не согласиться делиться своими банковскими данными с третьими сторонами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что аналог monobank выведут на европейский рынок. Запуск нового приложения от команды monobank состоится в Великобритании.

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По материалам finextra.com