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Рост ВВП и рабочие места: что даст стране открытый банкинг — исследование

27.02.2018 13:32

Открытый банкинг может ежегодно приносить Великобритании около миллиарда фунтов стерлингов

Рост ВВП и рабочие места: что даст стране открытый банкинг — исследование. Фото: primesharesestate.co.uk

Согласно анализу Центра исследований экономики и бизнеса (CEBR), введение открытого банкинга в Великобритании может добавить к ВВП страны более 1 млрд фунтов стерлингов ежегодно и способствовать созданию около 17 тыс рабочих мест.

Исследование, проведенное по поручению платформы Trustpilot, предполагает, что более широкая доступность данных о счетах клиентов будет оказывать давление к снижению процентных ставок по различным финансовым продуктам, включая ипотечные кредиты, из-за более четкого понимания кредитного риска.

Вышеуказанная цифра в 1 млрд фунтов стерлингов была спрогнозирована аналитиками CEBR из расчета, что снижение кредитного спреда по ипотечным кредитам на 1% ведет к увеличению ВВП на 153 млн фунтов. При этом ожидается, что открытый банкинг приведет к семипроцентному сокращению нынешнего кредитного спреда.

Наш анализ предполагает, что открытый банкинг окажет положительное влияние на ВВП Великобритании, поскольку дополнительные средства станут доступными для продуктивного использования в экономике, но степень реализации этих экономических выгод зависит от готовности потребителей делиться своими данными
Кристиан Никулеску-Марку
глава микроэкономических исследований CEBR

При этом отмечается, что согласно недавнему исследованию консалтинговой компании Accenture, 69% людей могут не согласиться делиться своими банковскими данными с третьими сторонами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что аналог monobank выведут на европейский рынок. Запуск нового приложения от команды monobank состоится в Великобритании.

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По материалам finextra.com

Рубрики: БанкиЕвропаНовости
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