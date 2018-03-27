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PaySpaceMagazine

Европол арестовал преступника, укравшего 1 млрд евро

27.03.2018 15:45

Преступная группировка была в розыске уже 5 лет

Европол арестовал киберпреступника, укравшего 1 млрд евро. Фото: anidjarlevine.com

В Испании арестован киберпреступник, подозреваемый в краже около 870 млн фунтов стерлингов (1 млрд евро). Предполагается, что он является главой организованной преступной группировки, которая атаковала банки посредством вредоносного программного обеспечения Carbanak и Cobalt. Об этом сообщает BBC.

Европол заявил, что группа работает с 2013 года и за это время успела проникнуть более чем в 100 банков. Преступники выводили денежные средства через банковские переводы или банкоматы.

Кибер-воры запускали свою вредоносную программу в банковские сети, отправляя фишинговые электронные письма с вирусами. Банда использовала три отдельных поколения вредоносных программ, каждая из которых была более сложной, чем предыдущая.

Как только компьютеры ключевых сотрудников заражались вредоносным ПО, банда, используя удаленный доступ к банковским сетям, крала деньги несколькими способами:

  • Через банкоматы. Мошенники дистанционно программировали выдачу денег на определенное время. Это позволяло курьерам и другим членам банды забирать наличные прямо из банкоматов
  • Через систему межбанковских денежных переводов. Преступники переводили денежные средства на свои счета
  • Через изменение баз данных. Киберпреступники увеличивали значение остатков на счетах клиентов банков. Курьеры забирали остатки через банкоматы

Фото: theverge.com

Злоумышленники отмывали деньги через криптовалюты и платежные карты, которые использовались для покупки предметов роскоши, включая автомобили и дома.

Европол, ФБР, агентства кибербезопасности и полиция Испании, Румынии, Беларуси и Тайваня, сотрудничали и согласовывали свои действия для отслеживания преступной группировки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры начали продавать селфи своих жертв. Согласно отчету в NextWeb, израильская компания Sixgill, занимающаяся веб-исследованиями Даркнета, обнаружила большой объем сомнительного контента, среди которого были селфи пользователей.

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По материалам bbc.com

Рубрики: БанкиЕвропаНовости
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