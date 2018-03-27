Европол арестовал преступника, укравшего 1 млрд евро

Преступная группировка была в розыске уже 5 лет

В Испании арестован киберпреступник, подозреваемый в краже около 870 млн фунтов стерлингов (1 млрд евро). Предполагается, что он является главой организованной преступной группировки, которая атаковала банки посредством вредоносного программного обеспечения Carbanak и Cobalt. Об этом сообщает BBC.

Европол заявил, что группа работает с 2013 года и за это время успела проникнуть более чем в 100 банков. Преступники выводили денежные средства через банковские переводы или банкоматы.

Кибер-воры запускали свою вредоносную программу в банковские сети, отправляя фишинговые электронные письма с вирусами. Банда использовала три отдельных поколения вредоносных программ, каждая из которых была более сложной, чем предыдущая.

Как только компьютеры ключевых сотрудников заражались вредоносным ПО, банда, используя удаленный доступ к банковским сетям, крала деньги несколькими способами:

Через банкоматы. Мошенники дистанционно программировали выдачу денег на определенное время. Это позволяло курьерам и другим членам банды забирать наличные прямо из банкоматов

Через систему межбанковских денежных переводов. Преступники переводили денежные средства на свои счета

Через изменение баз данных. Киберпреступники увеличивали значение остатков на счетах клиентов банков. Курьеры забирали остатки через банкоматы

Злоумышленники отмывали деньги через криптовалюты и платежные карты, которые использовались для покупки предметов роскоши, включая автомобили и дома.

Европол, ФБР, агентства кибербезопасности и полиция Испании, Румынии, Беларуси и Тайваня, сотрудничали и согласовывали свои действия для отслеживания преступной группировки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры начали продавать селфи своих жертв. Согласно отчету в NextWeb, израильская компания Sixgill, занимающаяся веб-исследованиями Даркнета, обнаружила большой объем сомнительного контента, среди которого были селфи пользователей.

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По материалам bbc.com