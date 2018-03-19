Что нынче можно купить в DarkNet?

Согласно отчету в NextWeb, израильская компания Sixgill, занимающаяся веб-исследованиями Даркнета, обнаружила большой объем сомнительного контента, среди которого были селфи пользователей. Алекс Карлински из Sixgill заявил, что компания столкнулась с рекламой на форуме с закрытым доступом, в которой преобладает русский язык. Кто-то продавал 100 тыс документов за $50 тыс. В сообщении было указано, что пакет документов включал удостоверение личности или паспорт, подтверждение адреса и селфи, что достаточно необычно для подобных объявлений.

Это, по-видимому, является одним из первых случаев, когда в набор данных было включено личное фото жертвы. С одной стороны селфи, сами по себе, не несут большой ценности для хакеров. Но с другой стороны, в сочетании с другой идентифицирующей информацией, эти безобидные на первый взгляд фото могут позволить хакерам открывать банковские счета и получать кредиты под именем жертвы. Это обусловлено тем, что некоторые банки позволяют клиентам открывать учетную запись с помощью загруженных документов онлайн. В таком случае селфи может использоваться как средство проверки и подтверждения личности.

Продавцы Даркнета, по словам экспертов Sixgill, зачастую выставляют не очень высокую цену на подобный вид данных — идентификационные документы человека и селфи можно приобрести всего за $70. На вопрос, как частные фото попадают в руки преступников, Алекс Карлински ответил, что самый простой способ получить селфи — украсть их из телефонов, заразив их вредоносным ПО. Также он добавил, что современные хакеры не ограничиваются каким-то одним способом кражи информации, и есть еще много вариантов незаконно завладеть личными данными.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакер украл у криптоплатформы 20000 монет Ethereum, а потом вернул их. Платформа по управлению криптоактивами Coindash получила на свой кошелек 20000 ETH. Они были отправлены с адреса хакера, который в прошлом году во время ICO компании украл приблизительно 37000 ETH.

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