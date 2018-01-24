Курс на биометрию: зачем Facebook поглотил ID-стартап

Стартап Confirm.io знаменит своим интерфейсом для быстрой верификации паспортов и других документов

В Facebook приняли решение поглотить компанию Confirm, которая предлагает сервис распознавания документов и подтверждения личности со смартфона. В социальной сети уточняют, что эта сделка прежде всего рассчитана на безопасность пользователей соцсети. В рамках соглашения Confirm.io будет помогать пользователям соцсети восстанавливать доступ к своим аккаунтам.

Стартап запустился три года назад, и с тех пор он успел привлечь внимание не только Facebook — другие компании, например, Cava Capital, уже вложили в него $4 млн. Так, в 2015 году Confirm.io собирала деньги на разработку технологии по обработке информации с ID-карточек, мобильной биометрии и распознаванию лиц.

Этот сервис рассчитан на бизнес. Его легко интегрировать в существующие процессы, к тому же он ускоряет работу с клиентами в режиме реального времени. Например, служба доставки еды Doordash пользуется софтом Confirm.io для идентификации своих курьеров.

Facebook интегрирует эту технологию для того, чтобы люди могли оперативнее подтверждать свою личность при заморозке или взломе страниц. Сейчас вернуть доступ к своему профилю можно прислав компании электронное письмо с ксерокопией своих документов — такая методика работает с 2013 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно в компании обсуждали возможность разблокировки аккаунтов с помощью селфи. Согласно заявлению Facebook, аутентификация на основе технологии распознавания лиц имеет огромное количество преимуществ, так как позволяет идентифицировать как личность пользователя, так и расчетный счет, представленный этим пользователем.

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