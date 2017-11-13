Facebook разрабатывает собственную технологию распознавания лиц для платежей

Компания подала заявку на патент в ведомство по патентам и товарным знакам США

Facebook, по всей видимости, намерен внедрить программное обеспечение для технологии распознавания лиц для платежей в точках продажи. Об этом говорится в патентной заявке, опубликованной в четверг (9 ноября) в ведомстве по патентам и товарным знакам США.

Согласно заявлению Facebook, аутентификация на основе технологии распознавания лиц имеет огромное количество преимуществ, так как позволяет идентифицировать, как личности пользователя, так и расчетный счет, представленный этим пользователем.

Заявка на патент описывает двухфакторный процесс аутентификации, который, по мнению Facebook, повысит безопасность. Первый фактор — это технология распознавания лиц, которая аутентифицирует изображение пользователя на кассе при оплате товара и сопоставляет его с изображением, которое хранится в ранее созданной учетной записи. Согласно заявке на патент, сохраненное изображение пользователя, сопоставленное с тем, которое система генерирует на кассе, «в значительной степени сокращает время обработки и увеличивает скорость, с которой платежная система может идентифицировать пользователя».

Второй фактор аутентификации — это запрос подтверждения, отправленный на мобильное устройство пользователя.

Транзакция может быть проведена, как только эти два этапа аутентификации будут успешно пройдены.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook Messenger запускает сервис по переводу денег в Европе. Жители одной из европейских стран получат возможность отправлять средства друзьям, родственникам и знакомым через Facebook Messenger уже в ближайшие несколько недель.

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По материалам pymnts.com