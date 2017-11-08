Facebook Messenger запускает сервис по переводу денег в Европе

Жители одной из европейских стран получат возможность отправлять средства друзьям, родственникам и знакомым через Facebook Messenger уже в ближайшие несколько недель

Facebook Messenger впервые запускает свой сервис P2P-платежей в европейской стране — в Великобритании.

В компании сообщили, что пользователи в Великобритании получат возможность отправлять средства друзьям, родственникам и знакомым через приложение для обмена сообщениями Facebook Messenger уже в ближайшие несколько недель. Чтобы пользоваться этой услугой, необходимо будет подключить свою дебетовую карту.

Представители компании сообщили, что в США, где услуга уже запущена, чаще всего пользователи отправляют друг другу деньги на сумму менее 50 долларов за один перевод.

В США, где услуга работает с 2015 года, Facebook не взимает с пользователей комиссию за переводы.

Напомним, сервис P2P-платежей от компании Apple, который находится на стадии бета-тестирования, позволяет владельцам девайсов Apple отправлять средства через программу iMessage. Похожий продукт есть и у Square – Square Cash – и у PayPal – Venmo. Последний пользуется особой популярностью среди молодого поколения.

При этом, на платежном рынке Великобритании подобных сервисов не так много. Ни Square Cash, ни Venmo, ни Apple Pay Cash еще не доступны британским пользователям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook нарастил прибыль и выручку почти вдвое. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook по итогам девяти месяцев увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до $11,665 млрд.

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По материалам paymentscardsandmobile.com