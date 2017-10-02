Facebook внедрит технологию распознавания лиц для аутентификации пользователей

Новую функцию можно будет использовать для входа в аккаунт социальной сети

Facebook тестирует свою собственную версию технологии распознавания лиц Apple Face ID в качестве способа аутентификации пользователей для входа в аккаунты.

Новая технология будет полезна пользователям, которые хотят войти в свои аккаунты, но находятся в ситуации, когда не могут пройти двухфакторную аутентификацию с помощью SMS-сообщения, например, в самолете или во время поездок за границу, или в том случае, если пользователь теряет доступ к основной учетной записи электронной почты, которая необходима, чтобы зайти в Facebook. Эта дополнительная функция доступна только на устройствах, которые вы уже использовали для входа в систему.

Технология распознавания лиц будет использоваться только в частном порядке, чтобы помочь пользователю восстановить доступ к учетной записи, что должно снять любые опасения по поводу конфиденциальности. Если функция окажется полезной, надежной и безопасной, Facebook сможет сделать ее доступной для большего количества людей в будущем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook тайно разрабатывает собственного голосового помощника. Facebook занимается разработкой голосового ассистента в Building 8 – секретном подразделении компании, которое занимается дополненной реальностью и технологиями сканирования мозга. По информации источников, на базе голосового ассистента Facebook будет работать девайс для домашнего видео-чата под кодовым названием Aloha.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество пользователей Facebook Messenger достигло рекорда

По материалам techcrunch.com