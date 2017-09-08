Финтех-индустрия одной из стран ожидает стремительного роста прибыли

Сфера финтех активно развивается и приносит все больше доходов

По данным Казначейства, несмотря на Brexit, британские финтех-компании остаются оптимистичными в своих перспективах: половина ожидает, что выручка удвоится в течение следующих 12 месяцев, а треть даже планируют провести IPO в течение ближайших 5 лет.

Опрос среди 245 финтех-фирм, проведенный Innovate Finance и EY для Казначейства, также показал, что стартапы по-прежнему уверены в получении финансирования, причем половина всех респондентов ожидает на следующем раунде поднять свыше 2 млн фунтов стерлингов, а 35% — больше 5 млн фунтов стерлингов.

Европа и Северная Америка рассматриваются компаниями как два основных региона для будущего расширения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Европе готовят новые правила для индустрии FinTech. Для FinTech-проектов (от мобильных кошельков до криптовалют) разработают новые правила лицензирования

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По материалам finextra.com