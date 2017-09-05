Международный финансовый регулятор видит в финтехе угрозу для банков

Регулятор оценил, как технологические инновации в финансовых услугах могут повлиять на банковскую отрасль

Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) опубликовал консультативный документ, в котором рассматриваются ключевые риски и возможности для банков и финтех-компаний.

Под финтехом комитет понимает «порожденные технологиями финансовые инновации, которые могут привести к созданию новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов, которые впоследствии скажутся на финансовых рынках, институтах или производстве финуслуг».

Согласно документу БКБН, учитывая постоянный рост инвестиций в финтех, он представляет для классических банков прямую конкурентную угрозу. Однако, поскольку ситуация с финтех-компаниями постоянно меняется, оценить ее материально довольно сложно. По некоторым оценкам, рискованными могут оказаться от 10-40 до 20-60% прибыли банков от розничного бизнеса в перспективе десяти лет. Другие же полагают, что банки справятся с этой угрозой и поглотят новых конкурентов, тем самым повысив эффективность и расширив возможности своего бизнеса.

При этом эксперты из БКБН указывают, что это не первая волна технологических инноваций — несколько других банки ранее успешно прошли.

При этом эксперты уточняют, что это всего лишь прогноз, который может и не сбыться. По их словам, на фоне возрастающей конкуренции со стороны финтех-проектов банкам приходится менять бизнес-модели, что с течением времени становится все сложнее и дороже.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы страны ЕС, где растет количество сделок в FinTech. Влияние Великобритании на европейском рынке финтеха сокращается.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Как FinTech меняет мир финансов: исследование EY

По материалам banki.ru