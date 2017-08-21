Фонд инициирует запрет на остановку ликвидации банков

В Фонде предлагают на законодательном уровне закрепить новое положение об остановке ликвидации банка судом

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает принять решение на законодательном уровне, согласно которому процедура ликвидации банка не останавливается, даже в случае, если суд отменяет соответствующее решение Национального банка.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков в интервью.

В Фонде аргументируют свою позицию тем, что отмена решения НБУ о неплатежеспособности или ликвидации банка судом по сути блокирует процесс ликвидации, а сам банк оказывается вне правового поля.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на активы госбанков приходится более половины банковской системы Украины. В первой половине 2017 года доля активов государственных банков в совокупном объеме активов банковской системы выросла на 4,2 п.п. и достигла 55,6%.

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По материалам finclub.net