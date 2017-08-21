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Фонд инициирует запрет на остановку ликвидации банков

21.08.2017 16:07

В Фонде предлагают на законодательном уровне закрепить новое положение об остановке ликвидации банка судом

Запрет на остановку ликвидации банка

Фонд инициирует запрет на остановку ликвидации банка. Фото: glas-koncila.hr

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) предлагает принять решение на законодательном уровне, согласно которому процедура ликвидации банка не останавливается, даже в случае, если суд отменяет соответствующее решение Национального банка.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков в интервью.

В Фонде аргументируют свою позицию тем, что отмена решения НБУ о неплатежеспособности или ликвидации банка судом по сути блокирует процесс ликвидации, а сам банк оказывается вне правового поля.

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Ранее сообщалось о том, что на активы госбанков приходится более половины банковской системы Украины. В первой половине 2017 года доля активов государственных банков в совокупном объеме активов банковской системы выросла на 4,2 п.п. и достигла 55,6%.

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По материалам finclub.net

Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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