Форк Litecoin Сash не вызвал ажиотажа среди трейдеров

Запланированный запуск новой криптовалюты путем разделения блокчейна Litecoin прошел без технических заминок, но на текущий момент рынок не очень активно поддержал новую монету

В настоящее время цена Litecoin Cash (LCC) составляет $6,68, а саму монету оценивают всего в 3% от стоимости официального Litecoin, пятой по величине криптовалюты в мире, общей стоимостью 1 млрд долларов.

LCC изначально стоил $1,4 и вырос до $9,25 состоянием на 20 февраля (560% прироста согласно данным службы CoinCodex). Однако затем стоимость начала снижаться. Кроме того, ни одна крупная криптовалютная биржа пока не намеревается поддерживать LCC. На данный момент LCC торгуют только на сайте YoBit, в то время как другие биржи, упомянутые на веб-странице форка (Mercatox и Trade Satoshi), не интегрировали его официально.

Несмотря на то, что сразу после отделения от Litecoin, криптовалюта вызвала интерес среди трейдеров, ее позиции ухудшаются. 24-часовой объем продаж Litecoin Cash упал с $5,6 млн в начале недели, до $2,1 млн в пятницу, 23.02.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Хардфорк сети Litecoin состоялся 18 февраля. В результате появилась новая криптовалюта Litecoin Cash. Утверждается, что преимущество Litecoin Cash перед Bitcoin и Bitcoin Cash в скорости создания новых блоков: 2,5 минут у LCC против 10 минут у BTC и BCH обеспечат более быстрое подтверждение транзакций.

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