Galaxy Note 8: каким будет новый смартфон Samsung

Презентация Samsung Galaxy Note 8 запланирована на 23 августа, а характеристики нового смартфона уже попали в бенчмарк

Samsung представит свой новый смартфон Galaxy Note 8, но в СМИ уже попали его основные характеристики.

Устройство Samsung Galaxy Note 8 с номером модели SM-N950 появилось в бенчмарке GFXBench со всеми его характеристиками, которые официально будут представлены только на следующей неделе.

Так, новая модель смартфона будет работать на ОС Android 7.1.1 Nougat. Диагональ экрана — 6,4 дюйма с разрешением 2960×1440. Смартфон будет оснащен чипом Samsung Exynos или Snapdragon в зависимости от страны.

Объем оперативной памяти будет составлять 6 ГБ, а внутренней — 64 ГБ. Разрешение основной камеры — 11 Мп (хотя, некоторые источники указывают на 12 Мп), фронтальной — 7 Мп.

Девайс будет оснащен акселерометром, барометром, цифровым компасом, GPS, Gyroscope, датчиком освещенности, шагомером, датчиком приближения, NFC и Bluetooth.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung получила рекордную прибыль, несмотря на скандалы. Выручка Samsung во втором квартале выросла на 20%.

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По материалам technobuffalo.com