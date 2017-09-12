Где смотреть презентацию Apple: текстовые трансляции и кинопоказы

Трансляции будут проводиться онлайн и офлайн

Сегодня, 12 сентября в 20:00 по киевскому времени начнется ежегодное мероприятие Apple, в рамках которого Тим Кук расскажет о новых гаджетах и их возможностях. Где можно будет посмотреть презентацию — читайте далее.

Официальный сайт Apple

Трансляция мероприятия на английском языке будет доступна в браузере Safari через устройства Mac, iPhone и iPad, в специальном канале Apple Events на приставке Apple TV и в браузере Microsoft Edge в Windows 10.

Текстовые трансляции на IT-ресурсах

Международные и украинские СМИ планируют вести прямые текстовые трансляции с события. На английском языке отчет о новинках Apple можно посмотреть на сайте 9to5mac.com, который подготовил текстовую трансляцию и видео-блог. На русском языке о мероприятии расскажут на сайте ITC.UA.

Офлайн-мероприятия

В Киеве, Львове и Харькове сеть кинотеатров “Планета кино” организовывает онлайн-трансляцию мероприятия на большом экране. Показы начнутся в 19-30 в ТРЦ Блокбастер (Киев), Forum Lviv (Львов) и ТРЦ «Французький Бульвар» (Харьков). Купить билеты можно только за бонусы, полученные за посещение кинотеатров.

До и после трансляции состоится дискуссия при участии известных IT-блогеров.

В Днепре социальный проект умного кино KINOcean проведет прямую трансляцию презентации Apple в парке Шевченко под открытым небом. Мероприятие будут транслировать через Apple TV, а профессиональный переводчик поможет зрителям разобраться с новинками Apple. Старт мероприятия — в 20:00, вход бесплатный.

СПРАВКА PAYSPACEMAGAZINE

Мы уже писали о том, что покажет Apple на презентации 12 сентября. Впервые в истории Apple планирует представить сразу три телефона, включая премиум-модель.

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