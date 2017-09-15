Гиганты Alibaba и Paytm совместно инвестируют в сеть продуктовых магазинов

Как сообщает источник, имеющий доступ к информации, официально об инвестициях сообщат в ближайшее время

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba и индийская цифровая платежная компания Paytm готовятся инвестировать около $200 млн в индийский продуктовый онлайн-магазин BigBasket.

С учетом вложений интернет-ритейлера и провайдера электронных кошельков, BigBasket будет оцениваться примерно в $600 млн.

Американский гигант электронной коммерции Amazon, как сообщается, также намеревался инвестировать в BigBasket. Это предложение отклонили, ведь тогда оценка капитализации компании составила бы лишь $450 млн.

BigBasket уже привлек около 250 млн и расширил свой бизнес почти до 30 городов – в прошлом году он работал лишь в шести. Инвестиции компания пустила на обустройство новых складов и усовершенстование сети доставки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google планирует запуск локального платежного сервиса в одной из стран. Мобильный платежный сервис будет ориентирован только на местный рынок.

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По материалам pymnts.com