Google планирует запуск локального платежного сервиса в одной из стран

Мобильный платежный сервис будет ориентирован только на местный рынок

Согласно информации от индийских СМИ, Google заинтересован в рынке Индии и планирует запустить там локализованный сервис цифровых платежей уже на следующей неделе.

Сообщается, что платежная платформа от Google получит название «Tez», что в Индии означает «быстро». Компания предложит полный набор способов оплаты, в дополнение к существующим продуктам, вроде Google Wallet и Android Pay.

Tez будет поддерживать Unified Payments Interface (платежную систему, работающую при поддержке правительства) и другие платежные сервисы, включая Paytm и MobiKwik. Вероятно, платформа будет представлена в виде специального приложения для мобильных устройств.

В компании Google отказались от комментариев по этому поводу.

Напомним, Индия является вторым по величине рынком смартфонов в мире, а сфера цифровых платежей к 2020 году может достигнуть $500 млрд долл в год — такие данные представлены в отчете BCG и Google.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы страны, где потребители больше всего знают о мобильных платежах. Первые позиции списка достались развивающимся странам.

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По материалам techcrunch.com