Глобальные объемы безналичных транзакций бьют рекорды

Рост объемов безналичных транзакций в мире стал рекордным за последние десять лет

Глобальные объемы безналичных транзакций в 2014-2015 гг. выросли на рекордные 11,2% и достигли 433,1 млрд, что стало самым стремительным ростом за последние 10 лет, согласно отчету World Payments Report 2017. Развивающиеся страны Азии, а также Центральная Европа, Средний Восток и Африка (Central Europe, Middle East, and Africa, CEMEA) продемонстрировали скачок на 43,3% и 16,4% соответственно.

Рост безналичных транзакций в развивающихся странах Азии происходит в основном благодаря популяризации мобильных платежей и кошельков. В регионе CEMEA самый стремительный рост карточных транзакций и кредитовых переводов был зафиксирован в Саудовской Аравии и Польше.

В развивающихся странах рост объема безналичных транзакций составил 21,6%, а основными драйверами роста стали Китай (63,2%), Россия (30%), Индия (16%), Мексика (10,9%) и Южная Африка (10,7%).

В развитых странах зафиксирован рост на 6,8%. В этой группе, страны, которые не являются членами еврозоны и страны Северной Америки в 2015 году продемонстрировали рост на 10,2% и 5,4% соответственно.

В 2015 году безналичные транзакции в США и Канаде выросли на 5,4%. В 2014 году показатель составил 4,4%.

Бесконтактные платежи становятся нормой и частью повседневной жизни потребителей. Такой тренд наблюдается в Европе, в частности, во Франции, где количество бесконтактных карт Visa в обращении почти удвоилось — с 20,3 млн в 2014 году до 40 млн в 2015 году. Уверенным лидером на европейском рынке бесконтактных платежей является Великобритания, где количество NFC-карт в обращении в 2015 году достигло 106,9 млн. В Австралии на бесконтактные платежи приходится около 70-80% всех платежей с картами Mastercard и Visa.

В Европе рост объема безналичных транзакций не был столь резким — с 7,3% до 7,5%, в основном за счет Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швеции и Дании.

PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что с 2011 года доля безналичных платежей в Украине выросла в 4 раза. Так, в 2011 году доля платежей с помощью карт составляла всего 8%, а в прошлом году достигла уже 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В тренде: безналичные платежи отныне на фестивале «Уличная еда»