Glomo Awards 2018: назван лучший сервис мобильных платежей

На Mobile World Congress, который проходит в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, назвали победителей ежегодной премии Glomo Awards 2018

Награды получили лучшие мобильные решения в разных отраслях. Так, победителем в номинации «Мобильная инновация в платежах» стал цифровой кошелек Samsung Pay. С помощью этого сервиса клиенты могут добавлять в свои смартфоны банковские карты и оплачивать ими покупки на кассах в магазинах.

Судьи Glomo Awards 2018



Кошелек был представлен летом 2015 года в Южной Корее. Спустя два года сервис доступен пользователям в 20 странах. В отличие от конкурентов (Apple Pay, Google Pay), этот кошелек можно использовать вместо кредитки в гораздо большем количестве торговых точек. Это объясняется наличием сразу двух технологий бесконтактных оплат — NFC и MST. Последняя предполагает связь с самым простым терминалом, который рассчитан на прием карт с магнитной полосой.

Всего в Glomo Awards 2018 насчитывается 35 номинаций по разным тематикам (жизнь в интернете, мобильные сервисы, социальное развитие, технологии, гаджеты и др.). Так, лучшем смартфоном года признан iPhone X. Полный список лауреатов премии можно посмотреть на сайте мероприятия.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В начале декабря в компании сообщили, что Samsung Pay будет развиваться как мобильный банкинг. Так, пользователи смогут снимать или отправлять деньги со счетов в банках Shinhan и Woori.

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