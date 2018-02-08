Созданием криптовалютного банка занимается миллиардер Майк Новограц

Миллиардер и глава Galaxy Investment Partners Майк Новограц успешно собрал необходимый объем инвестиций для запуска Galaxy Digital — криптовалютного торгового банка, акции которого будут котироваться на канадской фондовой бирже TSX Venture Exchange.

Невзирая на крупнейший за всю историю обвал криптовалютного рынка, Новограцу все-таки удалось привлечь $250 млн, что на четверть больше первоначально планируемой суммы.

Привлеченный капитал Новограц планирует направить на покупку канадского стартапа First Coin Capital, а затем осуществить обратное поглощение компании Bradmer Pharmaceuticals, торгуемой на канадской бирже TSX Venture. После поглощения компания будет переименована в Galaxy Digital.

По словам Новограца, торговый банк Galaxy Digital призван стать «Goldman Sachs для криптоиндустрии». В частности, новая компания будет специализироваться на криптотрейдинге, межбиржевом арбитраже, будет инвестировать в блокчейн-стартапы и ICO, оказывать консалтинговые услуги, а также запустит ориентированный на состоятельных клиентов сервис по управлению активами.

Ожидается, что новая компания появится в листинге TSX Venture уже в конце I квартала 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае окончательно запретят торговлю криптовалютами. Власти Китая намерены окончательно оградить страну от рынка криптовалют.

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По материалам forklog.com