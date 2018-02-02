Почтоматы, принимающие биткоин: запатентовано новое решение

Кроме биткоина будет доступен и ряд других методов оплаты

Крупная логистическая компания UPS получила патент на своеобразный аналог почтоматов, в которых продавец сможет оставить товар, а покупатель — забрать его, расплатившись одним из доступных методов, включая биткоин.

Согласно тексту патентной заявки, опубликованной Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), система ячеек UPS будет принимать различные формы цифровых платежей. Ячейки можно настроить на прием платежей и от покупателя, и от продавца, если обе стороны арендуют шкафчик.

из документа



В 2017 году более 20 патентных заявок USPTO содержали упоминание упомянули биткоин как возможный способ оплаты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что поддержка криптовалют появилась еще в одном сервисе р2р-платежей. Функция заработала после этапа тестирования.

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По материалам coindesk.com