Голосовой помощник Google Assistant встроят в холодильники и пылесосы

В компании обещают, что Google Assistant сможет размещать поисковые запросы и станет средством онлайн-торговли

Google намерена встроить свой голосовой помощник Google Assistant во все бытовые электроприборы, включая холодильники и пылесосы. Сейчас сервис доступен только в смартфонах и умных колонках. В компании обещают, что чат-бот сможет размещать поисковые запросы и станет средством онлайн-торговли.

Основным конкурентом Google на рынке голосовых помощников является Amazon, который тоже предпринимает шаги по расширению своего ассистента Alexa. К примеру, в среду компания сообщила о сотрудничестве с Microsoft, в рамках которого до конца года компании представят новую функцию голосовых помощников – возможность общения между собой. Так, умная колонка Alexa сможет передать запрос голосовому помощнику Cortana от Microsoft и наоборот.

LG Electronics Inc., первая компания, чьи Android-девайсы будут использовать помощника Google, анонсировала на конференции в Берлине, что планирует интегрировать сервис в свои новые модели стиральных машин и холодильников. Также, в Google сообщили, что цифровой помощник скоро будет в таких приборах, как спринклеры и пылесосы.

Примечательно, что в списке компаний-партнеров по проекту отсутствует Samsung Electronics Co. – крупнейший производитель Android-смартфонов и бытовой техники. Возможно, причина в том, что Samsung работает над созданием собственного голосового помощника.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Германия защитится от Google и Facebook с помощью новой платформы Verimi. Крупнейшие немецкие компании — Allianz, Axel Springer, Daimler, Deutsche Bank, Bundesdruckerei, Lufthansa, Postbank и Deutsche Telekom – намерены создать цифровую платформу Verimi, которая поможет Германии бороться с растущим влиянием американских компаний-гигантов Google и Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голосовой шопинг: Walmart и Google представят совместное решение

По материалам bloomberg.com