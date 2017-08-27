Голосовой шопинг: Walmart и Google представят совместное решение

Walmart собирается покорить новую платформу электронной коммерции

Крупные компании Walmart и Google объявили о партнерстве, в рамках которого будет представлена возможность совершать покупки через Google Assistant. Это позволит потребителям заказывать товары из огромного ассортимента Walmart просто при помощи своего голоса.

В частности, теперь потребители смогут воспользоваться функцией «Easy Reorder» от Walmart посредством интеграции с торговым сервисом Google Express. В связи с этим, Google Express отказался от взимания членских взносов, и теперь обещает бесплатную доставку через своих ритейлеров в течение 1-3 дней.

До этого Walmart вообще не участвовал в Google Express, поскольку розничный гигант способен обрабатывать свои электронные заказы самостоятельно. В этом году он даже запустил свою собственную программу двухдневной доставки, которая, в отличие от Amazon Prime, бесплатна, если заказ составляет или превышает сумму в $35.

Однако благодаря интеграции с Google Assistant Walmart сможет открыть для себя новую платформу электронной коммерции — голосовой шопинг.

Некоторые аналитики полагают, что в будущем голосовой шопинг может стать основным двигателем розничной торговли. Например, в RBC Capital Markets предположили, что к 2020 году голосовой помощник Alexa от Amazon будет оцениваться в $10 млрд. Вероятно, Walmart заключил сделку в этой сфере с Google, чтоб не отстать от конкурента.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba и Walmart отчитались о доходах. Alibaba продолжает сопровождать успех, а Walmart переживает не лучшие времена.

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По материалам techcrunch.com