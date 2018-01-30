Google купил часть бизнеса HTC по производству смартфонов

Ожидается появление на рынке новых продуктов

Google сообщил о завершении сделки по приобретению большей части бизнеса HTC по производству аппаратного обеспечения. Стоимость поглощения — 1,1 млрд долларов

О грядущем поглощении стало известно еще в сентябре 2017 года. Полгода ушло на подготовку всех необходимых документов. В рамках соглашения в Google перейдет более 2 тыс инженеров HTC (около пятой части технических специалистов компании HTC). Также Google получит неэксклюзивную лицензию на интеллектуальную собственность HTC.

За HTC сохранится подразделение Vive VR. Также компания продолжит создавать собственные смартфоны, анонсированные в прошлом году.

Эта сделка укрепит позиции Google в сфере аппаратного обеспечения. Ведь в компанию перейдет значительная часть команды разработчиков смартфонов HTC. Тем более что многие из них работали над аппаратным обеспечением Google Pixel (смартфоны, разработанные компанией Google и изготавливаемые компанией HTC).

Также у Google появится новая инженерная база в Тайбэе (Тайвань), где находится штаб-квартира HTC. Теперь это крупнейший инженерный центр Google в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Скорее всего, вскоре тут будут создаваться новые продукты компании.

Закрытие сделки знаменует собой еще одну заметную тенденцию развития бизнеса Google в Азии в последние месяцы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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