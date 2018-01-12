OK, Google: голосовому помощнику можно будет поручить покупки

Google планирует разрешить покупки через Google Assistant

В иностранных СМИ появились сообщения о том, что в 2018 году Google собирается сосредоточить внимание на своем виртуальном помощнике Google Assistant. В планах компании обновление интернет-магазина и запуск покупок при помощи голоса.

Эта инициатива связана с активными действиями конкурентов. Так, в Google обеспокоены растущей популярностью голосового помощника Amazon Alexa, который компания интегрировала в умную колонку для дома Amazon Echo. Среди функций помощника уже давно есть заказ товаров онлайн с помощью голоса. Более того, гаджет признан самым продаваемым на Amazon в период праздничного шопинга 2017.

На сегодняшний день Google Assistant гораздо более распространен, чем Alexa (виртуальный помощник доступен на более чем 400 млн смартфонов на базе Android).

Тем не менее, некоторые производители гаджетов уже предустанавливают на свои устройства оба ассистента. А производители крупной бытовой техники, например, холодильников, изначально делают выбор в пользу Alexa. Поэтому когда Amazon позволит не только заказывать, но и покупать товары голосом, у него будет значительное преимущество.

Главная задача Google — найти способы монетизации помощника. Для Amazon все выглядит намного проще, потому что Alexa интегрирована с крупнейшей торговой площадкой в мире.

Борьба за долю рынка голосовых помощников только начинается… Прогнозы на 2018 выглядят так:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

На прошлой неделе компания Google объявила про объединение своих мобильных кошельков. Android Pay и Google Wallet станут одним платежным сервисом. Ранее Android Pay использовался преимущественно для рассчетов смартфоном в торговых точках. А Google Wallet — для онлайн-платежей.

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