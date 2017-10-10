Google запускает в Украине бесплатную программу для стартапов

Google запускает в Киеве пятидневную обучающую программу, в рамках которой команды будут работать над основными составляющими успешного стартапа

Компания Google объявила о запуске в Киеве бесплатной обучающей программы для украинских стартаперов Launchpad Start. Принять участие приглашают не только авторов идей и создателей стартапов, но и всех, кто интересуется созданием технологических продуктов. В компании сообщили, что планируют помогать структурировать знания, делать процесс развития понятнее и предсказуемее.

Launchpad Start ‒ пятидневная обучающая программа, в рамках которой команды будут работать над основными составляющими успешного стартапа под руководством менторов. Среди прочего, программа поможет стартапам на ранних стадиях подтвердить проблему, которую решает продукт, выбрать рабочую бизнес-модель и построить маркетинговую стратегию.

Формат обучения предполагает активное участие команд и максимум практики. В конце каждого дня участники напишут план конкретных шагов для реализации стратегии.

Требования к участникам:

Украинские стартапы на ранних стадиях.

Команда из 3-5 участников, включая основателей.

Свободный английский у всех участников команды.

Чтобы стать участником программы, нужно заполнить форму. Прием заявок открыт до 5 ноября. Программа будет проходить в Киеве с 26 ноября по 1 декабря 2017 года в Школе дизайна и разработки Projector.

Launchpad Start – это часть глобальной образовательной инициативы Launchpad, которая включает в себя такие активности, как Start, Build, Scale и Accelerator. В рамках данной инициативы 30 сентября в Киеве прошел первый Launchpad Scale, участие в котором приняли 8 украинских стартапов и 8 менторов со всего мира – от Лондона до Кейптауна. Задача Launchpad Scale – помочь успешным проектам масштабировать свой бизнес.

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По материалам AIN