Google запустит Android Pay в Индии

Google – не единственная компания, которая хочет заручиться поддержкой индийского регулятора

Google ведет переговоры с Национальной платежной корпорацией Индии по интеграции Android Pay с платежной системой Unified Payments Interface, которая регулируется Центробанком Индии.

Тестирование сервиса практически завершено, остается только дождаться одобрения Центробанка. Ожидается, что запуск состоится через несколько недель.

Google – не единственная компания, которая хочет заручиться поддержкой индийского регулятора для запуска своего платежного сервиса в стране.

Facebook, WhatsApp и Uber также обсуждают возможность поддержки платежей с UPI, которая обеспечивает переводы между банковскими счетами на мобильной платформе.

UPI построен на базе национальной системы идентификации «Aadhaar», которая присваивает 12-значный уникальный идентификационный номер каждому клиенту, что упрощает идентификацию клиентов платежных сервисов и повышает безопасность расчетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что компания Google в Австралии запускает промо-кампанию с 200 тыс призов общей стоимостью 1,6 млн долл. Подключится к ней смогут пользователи Android Pay.

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