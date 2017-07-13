Google запустит Android Pay в Индии

Google – не единственная компания, которая хочет заручиться поддержкой индийского регулятора
Google ведет переговоры с Национальной платежной корпорацией Индии по интеграции Android Pay с платежной системой Unified Payments Interface, которая регулируется Центробанком Индии.
Тестирование сервиса практически завершено, остается только дождаться одобрения Центробанка. Ожидается, что запуск состоится через несколько недель.
Google – не единственная компания, которая хочет заручиться поддержкой индийского регулятора для запуска своего платежного сервиса в стране.
Facebook, WhatsApp и Uber также обсуждают возможность поддержки платежей с UPI, которая обеспечивает переводы между банковскими счетами на мобильной платформе.
UPI построен на базе национальной системы идентификации «Aadhaar», которая присваивает 12-значный уникальный идентификационный номер каждому клиенту, что упрощает идентификацию клиентов платежных сервисов и повышает безопасность расчетов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что компания Google в Австралии запускает промо-кампанию с 200 тыс призов общей стоимостью 1,6 млн долл. Подключится к ней смогут пользователи Android Pay.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Европейский телеком-оператор создает свой цифровой банк