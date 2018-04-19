Huawei презентует новую платформу для создания смарт-контрактов

Новая разработка Huawei получила название Blockchain Service

Одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникации Huawei запустит платформу Blockchain Service по типу blockchain-as-a-service (блокчейн как услуга). Это стало известно из заявления представителей компании в рамках конференции аналитиков Huawei, которая состоялась во вторник, 17 апреля, в Шэньчжене. Об этом сообщает Coindesk.

По словам одного из инженеров Huawei, компания создала Blockchain Service на основе решения Hyperledger Fabric 1.0, выпущенного в июле 2017 года.

С помощью новой платформы компании смогут создавать смарт-контракты поверх сети распределенных реестров, с целью их дальнейшего применения при отслеживании данных цепочек поставок, в токенизированных ценных бумагах, а также для проверки идентификационных данных и финансового аудита.

Ранее, в марте этого года, Huawei, являющийся членом консорциума Hyperledger, представил сервис Caliper, с помощью которого можно тестировать производительность крупных блокчейнов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, как разные штаты США относятся к биткоину и blockchain. В докладе Брукингского института «Blockchain и правительства штатов США: первоначальная оценка» говорится о том, что немалая часть американских штатов проявляет интерес к использованию криптовалюты и технологии blockchain.

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По материалам coindesk.com